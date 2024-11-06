Кандидат в ЕК Кубилюс: Европу нужно подготовить к конфликту с Россией

Евросоюз должен готовиться к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям». Об этом кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил на слушаниях в Европарламенте .

«Оборона входит в главные приоритеты будущего состава Еврокомиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — сказал он.

Кубилюс пообещал повысить военные расходы и эффективность военной индустрии. Также он планирует создать «единый оборонный рынок Евросоюза», что будет означать передачу контроля над европейским военно-промышленным комплексом ЕК.

По словам будущего еврокомиссара, в ближайшие годы США «могут сосредоточиться на Китае», поэтому Евросоюзу нужно достичь большей независимости в своей обороне и в отношениях с НАТО.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что стране нужно немедленно выйти из Европейского союза, которого ждет крах.