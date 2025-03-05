Американист Дудаков назвал Британию игроком между США и Евросоюзом

Американист Малек Дудаков в беседе с телеканалом «Звезда» попытался обозначить позицию Британии в противоречиях США и Евросоюза. Он считает, что Британия в этой связке — обычный игрок.

С одной стороны, страна попытаться «поиграть» на противоречиях США и Евросоюза, а с другой — продавать роль «мостика» между ними.

«Отношения Трампа с лейбористами Великобритании сейчас настолько плохие, что, конечно, вряд ли у них что-то получится», — сказал Дудаков.

Эксперт полагает, что Белый дом исключит Канаду из альянса «Пять глаз», который объединяет разведки США и англосферы. Далее, на его взгляд, последует Британия.