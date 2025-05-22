Главные ворота штаб-квартиры ЦРУ закрыли на фоне сообщений о стрельбе

ЦРУ закрыло главные ворота в штаб-квартиру в Вирджинии из соображений безопасности. Рядом с территорией объекта произошла стрельба, сообщил NBC .

По информации источника телеканала, охранники стреляли в женщину-водителя. Она получила ранения, но осталась жива. Личность подозреваемой и другие детали случившегося не разглашаются.

По словам представителя ЦРУ, главные ворота в штаб-квартиру остаются закрыты до дальнейшего уведомления. Сотрудникам предложили воспользоваться альтернативными маршрутами.

В марте на территорию объекта проник вооруженный мужчина и начал стрелять в воздух. ЧП произошло спустя несколько часов после рассекречивания данных об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди.