Главные ворота штаб-квартиры ЦРУ закрыли на фоне сообщений о стрельбе
ЦРУ закрыло главные ворота в штаб-квартиру в Вирджинии из соображений безопасности. Рядом с территорией объекта произошла стрельба, сообщил NBC.
По информации источника телеканала, охранники стреляли в женщину-водителя. Она получила ранения, но осталась жива. Личность подозреваемой и другие детали случившегося не разглашаются.
По словам представителя ЦРУ, главные ворота в штаб-квартиру остаются закрыты до дальнейшего уведомления. Сотрудникам предложили воспользоваться альтернативными маршрутами.
В марте на территорию объекта проник вооруженный мужчина и начал стрелять в воздух. ЧП произошло спустя несколько часов после рассекречивания данных об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди.
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