«Евро однажды развалится». Инвестор из США назвал последствия поддержки Украины для ЕС

Замедление экономик ряда стран, угроза развала ЕС и риск краха евро, — таковы возможные последствия поддержки Украины, заявил американский инвестор Джим Роджерс. Своим прогнозом специалист поделился в интервью РИА «Новости» .

Оценивая влияние помощи Украине на экономики поддерживающих ее стран, Роджерс подчеркнул, что это выступает фактором, влияющим на их благосостояние.

«Некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше», — указал собеседник агентства.

По мнению эксперта, проблемы в Европе способны привести к сценарию с выходом из состава ЕС отдельных стран.

В следующие два-три года, продолжил он, европейские политики могут предложить отказаться от евро, который, по его оценке, является проблемой.

«Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится», — заключил инвестор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о стремлении ЕС втянуть все европейские страны в конфликт на Украине ради «победы» над Россией. По его мнению, в последние годы «брюссельская бюрократия» принимала ошибочные политические решения.