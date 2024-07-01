«Евро однажды развалится». Инвестор из США назвал последствия поддержки Украины для ЕС
Инвестор Роджерс допустил развал ЕС и крах евро из-за поддержки Украины
Замедление экономик ряда стран, угроза развала ЕС и риск краха евро, — таковы возможные последствия поддержки Украины, заявил американский инвестор Джим Роджерс. Своим прогнозом специалист поделился в интервью РИА «Новости».
Оценивая влияние помощи Украине на экономики поддерживающих ее стран, Роджерс подчеркнул, что это выступает фактором, влияющим на их благосостояние.
«Некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше», — указал собеседник агентства.
По мнению эксперта, проблемы в Европе способны привести к сценарию с выходом из состава ЕС отдельных стран.
В следующие два-три года, продолжил он, европейские политики могут предложить отказаться от евро, который, по его оценке, является проблемой.
«Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится», — заключил инвестор.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о стремлении ЕС втянуть все европейские страны в конфликт на Украине ради «победы» над Россией. По его мнению, в последние годы «брюссельская бюрократия» принимала ошибочные политические решения.