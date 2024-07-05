Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский потерял возможность пополнить личный состав войск для сдерживания наступления России по всей линии фронта. Об этом в эфир YouTube-канала «Апостроф» заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что именно с проблемой дополнительного привлечения на фронт новых людей связана тяжелая ситуация.

«У того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — заявил Романенко.

Собеседник журналистов добавил, что еще сильнее усугубляет положение небольшое количество хорошо подготовленных военных. Особенно это видно на линии соприкосновения. По его словам, это еще хуже, чем нехватка техники или вооружения.

Министерство обороны России в своей последней сводке сообщило, что с 29 июня по 5 июля добровольно сложили оружие и сдались в плен 32 украинских военнослужащих. В ведомстве добавили, что за этот же период в противостоянии с подразделениями российских войск ВСУ потеряли 12 890 человек личного состава.