Главное условие успешных переговоров Путина и Трампа назвали на Западе

Для успешных переговоров избранного президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина первый должен осознать, что Россия победила на Украине. Об этом на странице в социальной сети X сообщил профессор Хельсинкского университета геополитический эксперт Туомас Малинен.

По его словам, ситуация в украинском конфликте развернулась в ту сторону, что от желания самой России зависит глубина продвижения российских войск на Украине. Поэтому Западу приходится с этим фактом считаться.

«Это факт и отправная точка для мирных переговоров», — написал Малинен.

Заместитель министра иностранных дел России Юрий Ушаков заявлял, что страна пока не вступила в контакт с американской стороной для организации переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Дипломат подчеркнул, что подготовку переговоров лидеров двух стран обычно проводят на уровне администраций по закрытым каналам.