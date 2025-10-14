Журналист Боуз: Каллас заявила о победе ВСУ на фоне дезертирства в рядах ВСУ

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в конфликте на Украине преимущество перешло на сторону ВСУ. Ирландский журналист Чей Боуз ответил на это необоснованное заявление в своем аккаунте в соцсети Х .

«Главная обманщица Кая Каллас заявила, что „преимущество перешло от России к Украине“. Серьезно? Украинская армия отступает на всех фронтах, <…> 330 000 дезертировали, украинская экономика и демографическая ситуация рушатся. Победа?» — вопросил журналист.

Ранее Каллас в интервью немецкой газете говорила, что украинские войска не смогут в одиночку справиться с возвращением утраченных территорий. Но при поддержке Европу ВСУ смогут «освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию». Глава европейского дипломатического корпуса заявила, что усиление военной помощи Украине улучшит ее положение за столом переговоров.