«Главная и последняя ошибка». Приговоренный в Белоруссии к казни немец покаялся
Гражданин ФРГ, приговоренный к казни в Белоруссии, признался в связях с СБУ
Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, заявил, что СБУ использовала его. Осужденный дал интервью телеканалу «Беларусь 1».
Кригер сообщил, что на Украине действуют около 132 формирований из иностранных наемников, в одно из них он и пытался попасть. Но его отправили в Белоруссию для выполнения «заданий», после которых обещали заключить договор на уровне Минобороны Украины с зарплатой и выплатами в случае гибели.
В Минске ему велели фотографировать военные объекты и железнодорожную станцию, на которую позже приказали отнести рюкзак из тайника. Кригер рассказал, что оставил рюкзак у рельсов на платформе «Озерище» и на следующий день планировал уехать из Минска. Он утверждает, что узнал про взрыв после задержания.
«Я только узнал, что произошел какой-то взрыв. Больше мне ничего не говорили. Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя», — покаялся несостоявшийся наемник.
Механик из немецкого города Хильдесхайм в Нижней Саксонии Рико Кригер не стал обжаловать вынесенный в Белоруссии смертный приговор за терроризм, агентурную деятельность и наемничество. Приговор вступил в силу.