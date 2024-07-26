«Главная и последняя ошибка». Приговоренный в Белоруссии к казни немец покаялся

Кригер сообщил, что на Украине действуют около 132 формирований из иностранных наемников, в одно из них он и пытался попасть. Но его отправили в Белоруссию для выполнения «заданий», после которых обещали заключить договор на уровне Минобороны Украины с зарплатой и выплатами в случае гибели.

В Минске ему велели фотографировать военные объекты и железнодорожную станцию, на которую позже приказали отнести рюкзак из тайника. Кригер рассказал, что оставил рюкзак у рельсов на платформе «Озерище» и на следующий день планировал уехать из Минска. Он утверждает, что узнал про взрыв после задержания.

«Я только узнал, что произошел какой-то взрыв. Больше мне ничего не говорили. Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя», — покаялся несостоявшийся наемник.

Механик из немецкого города Хильдесхайм в Нижней Саксонии Рико Кригер не стал обжаловать вынесенный в Белоруссии смертный приговор за терроризм, агентурную деятельность и наемничество. Приговор вступил в силу.