Главкома ВСУ раскритиковали за назначение командующего «Хортицей»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал объектом критики после назначения Юрия Содоля командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бывший глава отделения «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко заявлял в Telegram-канале, что худшей кандидатуры на должность сложно себе представить.

«Он раньше руководил морской пехотой, но ни один из них не скажет цензурного слова. Есть много примеров, когда пехотинцев он просто стачивал», — написал он.

Стерненко привел высказывание одного из знакомых военных, который сообщил о том, что Содоль поручал бойцам наступать по минному полю. Однако позднее пост удалили, а затем — и сам аккаунт.

Ранее Сырский заявил о тяжелом положении ВСУ на поле боя. Он признал, что российские военные добились успехов на некоторых участках.

Однако его раскритиковал британский аналитик Александр Меркурис. Военный эксперт напомнил главкому ВСУ о заявлении про взятие Артемовска под огневой контроль, что оказалось неправдой.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.