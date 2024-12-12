Главком ВМФ заявил о военной активности НАТО в Арктическом регионе

Главком ВМФ Моисеев заявил об активизации деятельности НАТО в Арктике

Страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе, заявил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. По его словам, альянс наращивает там свое присутствие, сообщило РИА «Новости» .

НАТО отрабатывает способы применения войск в сложных климатических условиях Заполярья и расширяет район оперативного применения ВМС в Северном Ледовитом океане.

«Повысилась интенсивность ведения воздушной разведки, а также деятельность разведывательных кораблей и судов военного назначения», — подчеркнул Моисеев.

По его словам, увеличилось количество мероприятий оперативной боевой подготовки, в ходе которых НАТО уделяет внимание отработке вопросов ведения крупномасштабных операций. Военно-политическая ситуация в Арктическом регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала, добавил главком ВМФ.

В начале декабря НАТО открыл центр подготовки десанта на границе с Россией. Объект появился на севере Норвегии.