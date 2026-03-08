Главе Пентагона указали на его ошибки в оценке операции в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет ошибается в отношении Ирана, заявляя о сокращении ударов по американским военным объектам. Такое мнение в соцсети Х высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Хотя министр войны продолжает утверждать, что мы сократили вражеские удары на 90%, уже очевидно, что иранская сторона продолжает без перерыва вести значимые наступательные действия с использованием беспилотников и ракет», — заявил американский офицер.

США не могут сбить все ракеты и беспилотники, отметил Дэвис и добавил, что вероятность успеха составляет не более 10%.

«Соединенные Штаты решительно вступили в войну, которую они не могут разумно выиграть приемлемой ценой», — подытожил Дэвис.

Администрации президента Дональда Трампа указали, что они затеяли бесконечную войну на Ближнем Востоке, не имея при этом ни стратегии, ни цели. Американские власти не учли прошлых ошибок, которые определяли политику США в регионе.