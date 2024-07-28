Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы
Parisien: вирус чумы обнаружили в письме на имя главы МВД Франции Дарманена
Подозрительное письмо направили на имя главы Министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщило издание Parisien.
Посылка пришла на почту в сортировочный центр департамента Кот-д’Ор. В письме заметили мелкую пудру черного цвета.
Специалисты провели исследования порошка в подразделении полиции по ядерным, биологическим, радиологическим, химическим и взрывчатым веществам. Тесты показали положительный результат на наличие вируса чумы.
Позже содержимое посылки отправили на экспертизу в Институт Пастера. Окончательные результаты ожидаются вечером 29 июля.
Роспотребнадзор ранее исключил риски распространения чумы в России. Ведомство организовало работу по предотвращению завоза инфекции в страну.