Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы

Parisien: вирус чумы обнаружили в письме на имя главы МВД Франции Дарманена

Фото: Pxhere

Подозрительное письмо направили на имя главы Министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщило издание Parisien.

Посылка пришла на почту в сортировочный центр департамента Кот-д’Ор. В письме заметили мелкую пудру черного цвета.

Специалисты провели исследования порошка в подразделении полиции по ядерным, биологическим, радиологическим, химическим и взрывчатым веществам. Тесты показали положительный результат на наличие вируса чумы.

Позже содержимое посылки отправили на экспертизу в Институт Пастера. Окончательные результаты ожидаются вечером 29 июля.

Роспотребнадзор ранее исключил риски распространения чумы в России. Ведомство организовало работу по предотвращению завоза инфекции в страну.

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