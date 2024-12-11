Главе Минобороны Польши не понравилось название шведских гранатометов

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал наименование шведских гранатометов, которые закупает Войско польское. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции TokFM .

«Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы „Карл Густав“. Тот самый Карл Густав», — сказал он.

В связи с этим Косиняк-Камыш предложил сменить название.

Шведский король Карл Густав в 1655 году начал Северную войну, во время которой его войска несколько раз занимали Варшаву. Противостояние длилось пять лет и сильно ослабило Речь Посполитую.

Ранее стало известно, что Польша и страны Балтии решили сформировать систему оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. По данным журналистов, противотанковые заграждения и бункеры создадут «непреодолимый барьер» для ВС России. При этом средства для реализации этой идеи должен предоставить ЕС.