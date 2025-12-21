Британская разведка превысила полномочия, рассуждая о России. МИ-6 следует вернуться в тень и не давать указаний по внешней политике, заявил обозреватель The Daily Mail Питер Хитченс.

Журналист с тоской вспомнил времена, когда правительство Великобритании делало вид, что не имеет шпионов. Теперь они не только перестали шифроваться, но и публично выступают. Хитченса возмутило поведение главы службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Блез Метревели при разговоре с корреспондентом Би-би-си Фрэнком Гарднером.

Она обрушила на собеседника поток спорных заявлений, обходя стороной Китай, где заключили в тюрьму британца Джимми Лая, но говоря о России так, будто Великобритания вступила с ней войну. Хотя на самом деле в Москве до сих пор работает британское посольство и корреспондент Би-би-си.

«Это ее работа? <…> Метревели не является министром и не подотчетна палате общин. Как бы мы ни уважали наших шпионов, они призваны консультировать наше избранное правительство, а не разрабатывать или объявлять политику. Я думаю, им следует вернуться в тень и оправдать свой огромный секретный бюджет тем, что они обеспечат нам большую безопасность», — заявил автор статьи.

Редкое публичное выступление Метревели привлекло внимание британцев не только агрессивной риторикой. Она надела крупную винтажную брошь в стиле бондианы.