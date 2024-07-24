Глава WADA пригрозил США и USADA изоляцией

Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией за интерпретацию законов

Фото: Pxhere

США пригрозили изоляцией в сфере спорта. С серьезными последствиями страна столкнется, если не перестанет развивать конфликт из-за допинг-дела китайских пловцов, заявил глава WADA Витольд Банька.

«Если США при поддержке USADA продолжат угрожать гармонизации, то они изолируют себя от международной спортивной арены», — процитировало президента агентства РИА «Новости».

Банька напомнил, что Международная федерация плавания не нашла никаких свидетельств сокрытия допинга. Но USADA сообщило, что это расследование открыто, потому что WADA нельзя доверять.

«И это не только предательство WADA, но и демонстрация того, как USADA интерпретирует законы», — отметил Банька.

Глава Всемирного антидопингового агентства назвал подобные действия неприемлемыми.

Соединенные Штаты уже предупреждали о потере турниров из-за дела китайских пловцов. Международные спортивные федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в США. Представителей антидопингового сообщества страны уличили в лицемерии.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали, потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки Камилы Валиевой.

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