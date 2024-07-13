США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
ASOIF предупредила США о риске лишиться турниров из-за дела китайских пловцов
Соединенные Штаты могут потерять право на проведение турниров из-за расследования дела китайских пловцов. Такое предупреждение опубликовали на официальном сайте Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).
В документе сказано, что международные спортивные Федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в Америке из-за начатых разбирательств по допинг-скандалу, связанному с 23 китайскими пловцами.
Позиция США вынуждает не доверять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и спортивным правилам, а также заставляет задуматься о личной безопасности спортсменов.
Ранее главный юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что у фигуристки Камилы Валиевой в допинг-пробах выявили больше триметазидина, чем у китайских пловцов. По этой причине россиянку дисквалифицировали, а спортсменов из КНР — нет.