Глава ЦИК Белоруссии заявил, что кампания по выборам президента проходит штатно

Кампания по выборам президента Белоруссии проходит в штатном режиме. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко, его процитировало РИА «Новости» .

«На мой взгляд, кампания идет штатно, в соответствии с действующим законодательством», — сказал Карпенко.

Он отметил, что оценку выборам в любом случае будут давать наблюдатели, в том числе национальные. Также в ЦИК не поступало никаких жалоб от кандидатов в президенты.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января. С 21 января началось досрочное голосование. ЦИК зарегистрировал в кандидаты на пост главы республики пятерых политиков: нынешнего президента Александра Лукашенко, главу Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии Александра Хижняка, экс-кандидата на предыдущих выборах Анну Канопацкую и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что выборы в Белоруссии еще не состоялись, а Евросоюз уже недоволен ими. По его словам, представителям ЕС понравятся только те выборы, в которых победит их кандидат.