Глава РФПИ заявил, что ответ Трампа о встрече с Путиным опроверг фейки

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил «четкий» ответ американского лидера Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в соцсети Х .

«Четкий ответ снова опровергает фейковые новости» — заявил Дмитриев.

До этого Трамп ответил журналистам, что встречи с Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским не стала условием для саммита США-Россия.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США пройдет в конструктивном ключе без ультиматумов и новых санкций. Он отметил, что ограничения должна принимать только ООН и в крайних случаях. Государствам нужно слышать друг друга и руководствоваться здравым смыслом.

Встреча Путина и Трампа пройдет на следующей неделе. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что стороны начали совместную подготовку к ней. Неизвестно, сколько времени она займет.