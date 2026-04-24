Глава РФПИ посоветовал Туску запастись топливом для визита в Москву

Премьер-министру Польши Дональду Туску следует запастись авиационным керосином для визита в Москву ради приобретения топлива. Такой совет политику дал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета», — сказал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост Туска, в котором тот сообщил об отсутствии представителей России на неформальном саммите лидеров Евросовета — глав стран ЕС.

Ранее глава МЭА Фатих Бироль предупредил о риске дефицита дизеля и авиакеросина в Европе. Гендиректор IATA Уильям Уолш затем сообщил, что к концу мая на континенте возможны отмены рейсов из-за нехватки топлива, подобно тому, как это уже происходит в ряде азиатских стран.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ЕС принимает решения против здравого смысла. По его словам, политика Евросоюза нуждается в быстром исправлении.