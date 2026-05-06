Глава РФПИ назвал кризис в авиации предвестником более жестких потрясений

Кризис в мировой авиации стал предвестником жестких потрясений в других отраслях. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что за первую почти неделю мая в мире уже отменили порядка 12 тысяч перелетов.

«Как и предсказывалось, авиационный шок быстро распространяется и является предвестником более жестких потрясений в других секторах», — написал спецпредставитель президента России.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию Financial Times, где журналисты сообщили о сокращении на два миллиона числа мест, доступных для перелетов в мае.

Ранее глава РФПИ заявил, что мир уже подошел к крупнейшему энергокризису в своей истории. По его словам, причиной стали высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.