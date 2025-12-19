Глава РФПИ Дмитриев призвал Мерца и фон дер Ляйен уйти в отставку

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отправиться в отставку. Об этом он заявил в соцсети X .

По словам Дмитриева, Мерц, фон дер Ляйен, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер потратили весь свой политический капитал на незаконные действия против резервов России.

Отказ Евросоюза от идеи конфисковать российские активы стал для вышеупомянутых чиновников смертельным ударом, отметил глава РФПИ.

«Урсула и Мерц должны уйти в отставку. Они <…> потерпели впечатляющий провал. Уходите в отставку», — написал он.

Ранее стало известно, что Дмитриев назвал отказ Европы от изъятия активов России победой здравого смысла.