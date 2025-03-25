Глава разведки США Круз заявил о преимуществе российских военных над ВСУ

Российские военные обладают большим запасом вооружений и способны привлекать дополнительный личный состав в отличие от ВСУ, которые столкнулись с дефицитом боеприпасов и большой потерей людей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на заседании комитета Сената выступил директор разведывательного управления Пентагона Джеффри Круз.

Он добавил, что возможности обеих сторон все же имеют ограничения и, если конфликт продолжится в следующем году, то российские и украинские военные столкнутся с проблемами.

«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у Киева», — заявил Круз.

На заседании сенатского военного комитета прибыли руководители всех разведывательных служб США. Главным вопросом встречи стали глобальные угрозы и способы противостояния. Половина заседания пройдет в закрытом режиме.

Сегодня же разведывательное сообщество США выпустило свой ежегодный доклад, в котором говорится, что прекращение конфликта на Украине не остановит сближение России, Китая и Северной Кореи.

Авторы отметили, что страны Запада своей санкционной политикой заставили российские власти искать альтернативных партнеров на Востоке.

При этом страна обладает самым большим запасом ядерного оружия, что станет высокой угрозой для США в случае большой войны.