Глава полицейской разведки Ирана погиб

В результате ударов США и Израиля погиб руководитель разведывательной организации полиции Ирана генерал-лейтенант Голям Реза Резаян. Об этом сообщило агентство Tasnim .

Подробности смерти высокопоставленного офицера не привели. Резаяна назначили главой разведывательной организации полиции Ирана 29 января 2023 года в рамках кадровых перестановок в иранских силовых структурах после волны протестов в Исламской Республике.

Разведывательная организация полиции — относительно новая структура, сформированная в 2022 году на базе подразделения общественной безопасности для усиления контроля внутри страны.

ЦАХАЛ заявил, что в воскресенье израильские самолеты нанесли удар по правительственным объектам в центре Тегерана. В Армии обороны Израиля уточнили, что последние сутки военные работали над расчисткой путей полета к иранской столице.

Ранее стало известно о гибели командующего Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Пакпура, новым главкомом КСИР назначали Ахмада Вахиди. Также после атак погибли начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и секретарь Совета обороны Али Шамхани.