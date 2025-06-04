Глава Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие во встрече контактной группы по Украине. Это первый случай, когда глава Пентагона не принимает в ней участие с начала создания группы, сообщило агентство АР .

«Впервые с момента, как США три года назад создали международную группу для координации военной помощи Украине, министр обороны США не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны», — заявили журналисты.

При этом говоривший на условиях анонимности о деталях расписания американский чиновник подчеркнул, что Хегсет также откажется подключаться по видеосвязи.

Агентство добавило, что это станет еще одним шагом, который Белый дом предпринимает, чтобы полностью дистанцировать себя от боевых действий на Украине.

Ранее в Пентагоне заявили о возможном противостоянии России и США из-за Украины.