Глава Пентагона приводил жену на конфиденциальные встречи с военными

Министр обороны США Пит Хегсет брал с собой супругу на конфиденциальные встречи с иностранными военными, на которых обсуждали секретные вопросы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Жена Хегсета Дженнифер раньше работала продюсером на Fox News и не является сотрудником Пентагона. Однако она присутствовала как минимум на двух встречах, остальные участники которых имели соответствующий допуск.

По информации WSJ, одна из таких встреч прошла вскоре после отказа США предоставлять военную поддержку Украине.

Ранее американский министр обороны оказался в центре скандала с утечкой секретной информации из мессенджера. В правительственном чате, где обсуждали удары по хуситам, случайно оказался главред The Atlantic Джеффри Голдберг. После этого Трамп выступил в защиту Хегсета, заявив, что он тут ни при чем.