Новый глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции в Польше приписал русскую пословицу бывшему американскому президенту Рональду Рейгану. Выступление министра транслировали на сайте Минобороны США.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяете… не доверяйте, вы проверяйте», — сказал он.

Пословицу «Доверяй, но проверяй» Рейган часто озвучивал в своих выступлениях. Народное изречение из русского фольклора экс-президент США узнал от своей советницы — писательницы Сюзанны Масси.

Ранее глава Пентагона указал на нереалистичность планов Украины по возвращению к границам образца 2014 года, а также исключил принятие страны в состав НАТО. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заявления Хегсета совпадают с его позицией.