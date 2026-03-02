Глава Пентагона пригрозил убить всех, кто угрожает американцам

США могут расправиться со всеми, кто угрожает жизни их граждан в любой точке мира. Об этом на пресс-конференции заявил глава Пентагона Питер Хегсет, трансляцию мероприятия провел канал ABC 7 News .

«Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где бы то ни было на Земле, мы выследим вас без извинений и без колебаний, и мы вас убьем», — отметил он.

Министр добавил, что руководство страны зайдет так далеко в операции против Ирана, как того потребуют интересы США. По его словам, Пентагон не планирует отправлять в исламскую республику 200 тысяч военнослужащих и не будет вести боевые действия на протяжении 20 лет.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн сообщил, что

Израиль первым атаковал Иран в рамках операции. ЦАХАЛ бьет по объектам в республике, основываясь на данных разведки. В первом этапе операции участвовало свыше ста самолетов.