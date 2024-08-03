Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября

Остин расторг досудебное соглашение с организаторами терактов 11 сентября

Yuri Gripas
Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о расторжении досудебного соглашения с организаторами терактов 11 сентября, которого достигли за несколько дней до этого. Заявление об этом опубликовали на сайте оборонного ведомства.

«Ввиду важности этого решения ответственность за него должна лежать на мне», — подчеркнул Остин.

Ранее трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину, чтобы наказание в виде смертной казни им заменили пожизненным лишением свободы. С 2008 года они содержатся в тюрьме Гуантанамо.

В конце июля японский фотограф Кей Сугимото, в тот день находившийся в Нью-Йорке, опубликовал подробное видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра.

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