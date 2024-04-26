США признали эффективность российского ВПК | 360°

Мир 26 апреля 2024, 23:49 США признали эффективность российского ВПК Глава Пентагона Остин: российский ВПК эффективен из-за контроля государства РИА «Новости»

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В США признали преимущество российской военной промышленности над западной. По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, подконтрольность государству делает российский ВПК более эффективным. Об этом он заявил на брифинге для прессы.

Один из журналистов спросил у главы оборонного ведомства, каким образом Россия смогла так эффективно восстановить свою «военную машину».

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«Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее», — ответил Остин.

Другой причиной чиновник назвал то, что Россия якобы получает военную помощь от Ирана и Северной Кореи.

Ранее бывший агент ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт заявил, что западный военно-промышленный комплекс по темпам производства отстает от российского. Кроме того, он указал на нехватку личного состава в ВСУ, которую не сможет компенсировать никакое «волшебное оружие».