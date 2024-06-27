Глава партии Марин Ле Пен допустил поддержку Украины

Лидер «Нацобъединения» Барделла сообщил о готовности поддержать Украину

Panoramic/Keystone Press Agency
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава французской ультпраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, сменивший на этом посту Марин Ле Пен в ноябре 2022 года, заявил, что готов помогать Украине, если это не испортит отношений с Россией. Барделла дал интервью газете Financial Times.

Как отмечается в материале, партия демонстрировала «пророссийские настроения», однако в начале спецоперации поддержала Украину. Барделла выступает хза поставки боеприпасов для ВСУ, но против передачи вооружений, из-за которых может произойти эскалация конфликта.

Ранее СМИ писали, что Марин Ле Пен, планирующая в 2027 году поучаствовать в президентских выборах во Франции уже в четвертый раз, в случае победы прекратит всю помощь Украине, если даже СВО на тот момент будет продолжаться, а также может подорвать способность страны когда-либо стать членом Евросоюза и НАТО.

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