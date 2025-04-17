Глава офиса Зеленского прибыл в Париж для встречи с представителями США

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД страны Андреем Сибигой прилетел в Париж. Там они встретятся с американскими представителями.

«Запланированы встречи с представителями США, которые сейчас находятся во Франции», — написал Ермак в Telegram-канале.

В пресс-службе украинского министерства иностранных дел заявили, что во Франции проведут диалог и с европейскими представителями. Во время встречи обсудят вопросы прекращения огня, предоставление гарантий Украине и привлечение «многонационального военного контингента». При этом в МИД не сообщили, какие вопросы будут обсуждать с американцами.

Ранее депутат Рады Богдан Кицак заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский встретится с представителями США, когда подготовит «предфинальный вариант» соглашения по полезным ископаемым и в случае достижения компромисса. По его словам, Украина пока не готова на условия Америки.