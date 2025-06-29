Глава норвежской игорной компании ушла в отставку после скандала

Глава норвежской государственной игорной компании Norsk Tipping Тунье Сагстюэн ушла в отставку из-за скандала, связанного с технической ошибкой в расчетах лотерейных призов. Тысячи норвежцев получили уведомления о выигрышах, которые оказались в 10 тысяч раз больше реальных, сообщила телерадиокомпания NRK .

Компания Norsk Tipping признала, что ошибка произошла из-за человеческого фактора. Проблема возникла из-за неправильного расчета при конвертации валют. Norsk Tipping получает призы из Германии в евро и переводит их в норвежские кроны. На этот раз сумма была умножена на 100 вместо того, чтобы разделить ее на 100. Многие норвежцы, получив уведомления, уже начали праздновать крупные выигрыши, прежде чем осознали, что это ошибка.

«Сагстюэн уходит в отставку как следствие скандала с Norsk Tipping», — говорится в сообщении.

Сагтсюэн сама приняла это решение, которое единогласно поддержало руководство компании.

Ранее посол Николай Корчунов рассказал, что посольство России в Норвегии каждый месяц получает несколько запросов от иностранцев, желающих переехать. Чаще всего они поступают от молодых людей, которые видят свое будущее в России.