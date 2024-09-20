Глава Nike уйдет в отставку

Глава Nike Джон Донахью уйдет в отставку в октябре 2024 года. Заявление опубликовали на сайте компании.

Компанию возглавит бывший топ-менеджер Эллиот Хилл, который заработал отличную репутацию среди сотрудников компании и партнеров. Его называют «ветераном Nike». При этом Донахью останется консультантом организации, чтобы обеспечить плавный переход до 31 января 2025 года.

«Совет директоров и Джон Донахью приняли решение о том, что он уйдет с поста президента и главного исполнительного директора, а также из совета директоров NIKE, Inc. с 13 октября», — уточнили в пресс-службе компании.

Как сообщило издание Financial Times, после новостей об увольнении Донахью акции Nike подскочили в цене почти на 10%.

Донахью — американский бизнесмен. В начале своей карьеры он работал в Bain & Company, став президентом и генеральным директором компании в 1999 году. Главой Nike он стал с января 2020 года.

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