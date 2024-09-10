Сегодня 18:38 Из комплимента в оскорбление. Что не так с мемом Nike Pro и что он означает Психолог Валуева рассказала о меме Nike Pro 0 0 0 Фото: Big Dodzy / Unsplash Общество

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Все чаще под постами девушек в соцсетях встречаются подписи Nike Pro, или «найк про». Если в зарубежном сегменте Сети его используют в положительном ключе, например в качестве похвалы, то в Рунете считают оскорблением. Что не так с мемом Nike Pro, откуда он пошел и что означает в молодежном сленге, выяснил 360.ru.

Что такое Nike Pro изначально Nike Pro — линейка одежды Nike для профессиональных спортсменов или людей, серьезно увлеченных спортом. В нее входят майки, шорты, легинсы, тайтсы, рашгарды и другие элементы спортодежды. Обычно лейбл наносят на резинки изделий — как мужских, так и женских. Суть мема про Nike Pro и как он меняется со временем Мем «найк про» появился в 2023 году в TikTok. Эти два слова писали под видео юношей и девушек, которые перешли на уровень профессионалов в занятиях спортом. Кроме того, молодые женщины, добившиеся результатов в похудении, спрашивали подписчиков под фото: «Nike? Or Nike Pro?». Тем самым они служили источником мотивации для других и как бы напрашивались на комплимент.

Интересно Позднее мем ушел в негатив. Подписчики стали с издевкой писать эту фразу под постами девушек, которые всеми силами пытаются избавиться от лишнего веса. Правда, то же самое появляется в аккаунтах и худощавых от природы. Позднее мем ушел в негатив. Подписчики стали с издевкой писать эту фразу под постами девушек, которые всеми силами пытаются избавиться от лишнего веса. Правда, то же самое появляется в аккаунтах и худощавых от природы.

Как мем про Nike Pro появился в России До российских пользователей мем дошел примерно через год. «Найк про» сразу стали использовать как оскорбление: его писали под постами полноватых девушек или тех, кто пытался похудеть.

Мем затронул даже тех, кто просто носил облегающую фигуру одежду. Тем самым люди говорили: посмотри на себя, ты надела слишком откровенный наряд, всем напоказ. Позднее появилось мнение, что фразу «найк про» используют молодые люди, которых стройные девушки по какой-то причине отвергли. Мем якобы помогает парням справиться с внутренней агрессией и выместить зло на всех женщинах в интернете.

Фото: Unsplash

Считается ли мем Nike Pro оскорбительным для девушек Безусловно, не следует принимать мем как нечто серьезное, ведь дело каждого — обижаться или нет. Тем не менее с «найк про» связаны некоторые моменты, затрагивающие более глубинные общественные пороки. Так, многие считают, что использование этого мема — сексизм. Действительно, в Рунете и в западном интернет-пространстве оскорбление адресуют зачастую только девушкам. По той же причине мем объективизирует женщин. Комментаторы делают акцент на внешности.

Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de / Global Look Press

«Объективизация тела вредна тем, что вместо фокусирования на достижениях человека окружающие акцентируют внимание на его внешности. Это способствует восприятию женщины как объекта, а не как спортсменки. Мем Nike Pro сексуализировал спорт. Он отвлек пользователей от реальных спортивных достижений или результатов похудения», — рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Если кто-то собирается сбросить вес, подобные комментарии могут убить мотивацию. К тому же парни используют подпись «найк про» в общении с девушками, которых считают доступными из-за их поведения в Сети, фотографий и одежды.

Интересно Мем порождает множество стереотипов, в том числе о женском идеале, что создает давление. Это приводит к неуверенности в себе и нездоровым стандартам красоты. Мем порождает множество стереотипов, в том числе о женском идеале, что создает давление. Это приводит к неуверенности в себе и нездоровым стандартам красоты.

«Оскорбительность мема зависит от содержания и контекста. Если он подразумевает стереотипы о женском теле и спорте, то может затронуть чувствительных девушек из-за их внутреннего состояния и представления об идеальном теле. Важно учитывать, что люди могут по-разному реагировать на один и тот же мем. Для кого-то он будет совершенно неоскорбителен», — отметила эксперт.

Фото: Unsplash

Почему люди используют мемы Мемы как оскорбление — распространенное явление в интернете. Зачастую они рождаются как вполне безобидная шутка, а затем получают саркастический подтекст. С помощью таких «смешных картинок» можно анонимно кого-то высмеять — это совершенно безнаказанно и способ потешить собственное эго. «Мемы могут служить способом выражения единства в группах, где насмешки считают нормой. Ими могут осмеять серьезные темы и вопросы. Тем самым люди делают их более приемлемыми для обсуждения», — подытожила Валуева.