Из комплимента в оскорбление. Что не так с мемом Nike Pro и что он означает
Психолог Валуева рассказала о меме Nike Pro
Все чаще под постами девушек в соцсетях встречаются подписи Nike Pro, или «найк про». Если в зарубежном сегменте Сети его используют в положительном ключе, например в качестве похвалы, то в Рунете считают оскорблением. Что не так с мемом Nike Pro, откуда он пошел и что означает в молодежном сленге, выяснил 360.ru.
Что такое Nike Pro изначально
Nike Pro — линейка одежды Nike для профессиональных спортсменов или людей, серьезно увлеченных спортом. В нее входят майки, шорты, легинсы, тайтсы, рашгарды и другие элементы спортодежды. Обычно лейбл наносят на резинки изделий — как мужских, так и женских.
Суть мема про Nike Pro и как он меняется со временем
Мем «найк про» появился в 2023 году в TikTok. Эти два слова писали под видео юношей и девушек, которые перешли на уровень профессионалов в занятиях спортом.
Кроме того, молодые женщины, добившиеся результатов в похудении, спрашивали подписчиков под фото: «Nike? Or Nike Pro?». Тем самым они служили источником мотивации для других и как бы напрашивались на комплимент.
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Как мем про Nike Pro появился в России
До российских пользователей мем дошел примерно через год. «Найк про» сразу стали использовать как оскорбление: его писали под постами полноватых девушек или тех, кто пытался похудеть.
Мем затронул даже тех, кто просто носил облегающую фигуру одежду. Тем самым люди говорили: посмотри на себя, ты надела слишком откровенный наряд, всем напоказ.
Позднее появилось мнение, что фразу «найк про» используют молодые люди, которых стройные девушки по какой-то причине отвергли. Мем якобы помогает парням справиться с внутренней агрессией и выместить зло на всех женщинах в интернете.
Считается ли мем Nike Pro оскорбительным для девушек
Безусловно, не следует принимать мем как нечто серьезное, ведь дело каждого — обижаться или нет. Тем не менее с «найк про» связаны некоторые моменты, затрагивающие более глубинные общественные пороки.
Так, многие считают, что использование этого мема — сексизм. Действительно, в Рунете и в западном интернет-пространстве оскорбление адресуют зачастую только девушкам. По той же причине мем объективизирует женщин. Комментаторы делают акцент на внешности.
«Объективизация тела вредна тем, что вместо фокусирования на достижениях человека окружающие акцентируют внимание на его внешности. Это способствует восприятию женщины как объекта, а не как спортсменки. Мем Nike Pro сексуализировал спорт. Он отвлек пользователей от реальных спортивных достижений или результатов похудения», — рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.
Если кто-то собирается сбросить вес, подобные комментарии могут убить мотивацию. К тому же парни используют подпись «найк про» в общении с девушками, которых считают доступными из-за их поведения в Сети, фотографий и одежды.
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«Оскорбительность мема зависит от содержания и контекста. Если он подразумевает стереотипы о женском теле и спорте, то может затронуть чувствительных девушек из-за их внутреннего состояния и представления об идеальном теле. Важно учитывать, что люди могут по-разному реагировать на один и тот же мем. Для кого-то он будет совершенно неоскорбителен», — отметила эксперт.
Почему люди используют мемы
Мемы как оскорбление — распространенное явление в интернете. Зачастую они рождаются как вполне безобидная шутка, а затем получают саркастический подтекст. С помощью таких «смешных картинок» можно анонимно кого-то высмеять — это совершенно безнаказанно и способ потешить собственное эго.
«Мемы могут служить способом выражения единства в группах, где насмешки считают нормой. Ими могут осмеять серьезные темы и вопросы. Тем самым люди делают их более приемлемыми для обсуждения», — подытожила Валуева.