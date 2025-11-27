Генсек НАТО Марк Рютте допустил ошибку в базовых фактах истории альянса во время визита в Рейкьявик, перепутав количество стран-основателей на пресс-конференции североатлантического альянса. Его слова привел ТАСС .

На вопрос об истории организации Рютте заявил, что НАТО основали 10 государств. Присутствующие журналисты немедленно поправили генсека, указав на правильное число.

«Да, в 1949 году их было 12, и Исландия была одной из 12 стран — основательниц НАТО», — уточнил Рютте.

Он подчеркнул, что страна остается важным членом альянса, играющим ключевую роль на Крайнем Севере.

Генсек призвал исландские власти наращивать военные расходы для подготовки к гипотетическому противостоянию. Потенциальные оппоненты, по его словам, — Россия и Китай, «который не входит в число арктических держав, но который очень активен на Крайнем Севере».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Североатлантическом альянсе начинается паника при любых попытках перевести украинский конфликт в дипломатическое русло.