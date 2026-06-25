Глава НАТО приехал льстить Трампу в Белый дом, но столкнулся с критикой

Рютте встретился с Трампом для снижения напряжения перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Их беседа проходит накануне возможно очень тяжелого июльского саммита Североатлантического альянса, сообщило Associated Press .

Разговор в Овальном кабинете проходил на фоне масштабной ревизии, которую Пентагон проводит в отношении военного присутствия США за рубежом. Трамп в очередной раз подверг жесткой критике европейских партнеров.

Он обвинил Великобританию, Германию, Францию и Испанию в нежелании делить оборонные расходы. Политик также вспомнил, что союзники по Альянсу не приняли участие в операции против Ирана.

«Я знаю, что были отдельные случаи, по поводу которых вы действительно разочарованы, но в целом, ваши европейские союзники были с вами», — мягко возразил на это Рютте.

Генсек НАТО также попытался задобрить Трампа. Рютте назвал его ключевым лидером свободного мира.

Ранее глава Пентагона заявил, что НАТО должен следовать жесткой линии.