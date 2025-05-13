Глава Минздрава США искупался в опасной воде в парке, нарушив запрет

Глава Министерства здравоохранения и соцслужб США Роберт Кеннеди-младший во время похода в парк Рок-Крик в Вашингтоне нарушил запрет и искупался с внуками в воде, в которой много опасных бактерий. Фотографии с отдыха он опубликовал в соцсети Х.
На снимках видно, что Кеннеди-младший с головой окунулся в ручей и купал в нем одного из внуков.
Подписчики добавили к публикации примечание со ссылкой на данные с сайта Службы национальных парков США. В них предупредили, что плавать в воде в парке нельзя из-за большого уровня бактерий и инфекционных патогенов, опасных для людей.
В марте этого года Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных администрацией массовых сокращений. Работникам обещали выплатить по 25 тысяч долларов за увольнение. Всего в министерстве на тот момент было 80 сотрудников.
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