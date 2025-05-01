Глава Минздрава Мурашко прибыл в Абхазию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Глава ведомства рассказал, что российские врачи в ходе масштабной диспансеризации провели медосмотр более 21,7 тысячи абхазских детей. У 11 тысяч они выявили заболевания.

После завершения диспансеризации специалисты подготовят общие рекомендации для систем образования и здравоохранения. Среди распространенных в стране детских недугов Мурашко выделил заболевания глаз и опорно-двигательной системы.

Ранее самолеты из России впервые начали летать в Сухум. Рейсы в Абхазию из Москвы запустили впервые за 30 лет, сообщил RT. Полеты планируют сделать регулярными.