Глава Минздрава Мурашко прибыл в Абхазию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Глава ведомства рассказал, что российские врачи в ходе масштабной диспансеризации провели медосмотр более 21,7 тысячи абхазских детей. У 11 тысяч они выявили заболевания.
После завершения диспансеризации специалисты подготовят общие рекомендации для систем образования и здравоохранения. Среди распространенных в стране детских недугов Мурашко выделил заболевания глаз и опорно-двигательной системы.
Ранее самолеты из России впервые начали летать в Сухум. Рейсы в Абхазию из Москвы запустили впервые за 30 лет, сообщил RT. Полеты планируют сделать регулярными.
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