Глава Минсельхоза Японии отказался уходить в отставку из-за скандала с рисом

Министр сельского, рыбного и лесного хозяйства Японии Таку Это заявил, что не намерен покидать пост после неосторожно брошенной фразы о том, что никогда не покупал себе рис лично. Его слова привело агентство Kyodo .

«Думаю, в мой адрес будет критика. Но я намерен ответить тем, чтобы добиться снижения цен на рис путем продаж из государственных запасов», — заявил он.

Таку Это выразил сожаление, что стал причиной нового скандала в японском обществе.

Японцы раскритиковали министра за слова о том, что никогда не покупал рис, а продукт был подарком. На фоне серьезного роста цен на рис для большого числа семей в стране это стало болезненной проблемой: эти злаковые культуры — основной рацион питания японцев.

Ранее премьер Японии Сигэру Исиба попал в большой скандал из-за подарочных сертификатов на 100 тысяч иен каждый депутатам. Все парламентарии на этом фоне вернули подарки.