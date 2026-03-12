Лукашенко: глава Минприроды Белоруссии попался на взятке и находится в СИЗО

В Белоруссии задержали министра природных ресурсов Сергея Масляка по подозрению в получении взятки, он находится в СИЗО. Об этом БелТА сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, министра взяли с поличным и отправили в СИЗО на время следствия. Дело находится на контроле генерального прокурора Андрея Швеца и председателя Верховного суда Андрея Швеца.

«Я предупреждал, что мы не хватаем на улице кого угодно. Дело жестко контролируют. Если надо — доложат», — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что необоснованное посредничество в конечном итоге дает почву для возникновения коррупционных схем.

