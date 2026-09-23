Глава Минобороны Польши заявил о перехвате российского самолета

Глава МО Польши заявил о перехвате российского самолета над нейтральными водами

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Об этом в социальной сети X заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, борт якобы находился примерно в 40 км от польского побережья.

«Наши истребители перехватили Ил-20 в 40 километрах от побережья», — написал Косиняк-Камыш.

Согласно сообщению главы Минобороны Польши, в таком случае самолет находился в международном воздушном пространстве и не пересекал государственную границу страны.

В Минобороны России ранее неоднократно заявляли, что военная авиация выполняет полеты над нейтральными водами в соответствии с международными правилами. По данным российского ведомства, такие маршруты не предполагают опасного сближения с иностранными воздушными судами или пересечения воздушных трасс.