Глава Минобороны Нидерландов допустила поражение Украины | 360°

Мир 26 апреля 2024, 18:41 Глава Минобороны Нидерландов допустила поражение Украины Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: перспектива поражения Украины реальна РИА «Новости»

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Украина может потерпеть поражение на поле боя, потому что Россия серьезно нарастила производство оружия. Об этом изданию NRC сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Россия сумела восполнить запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидалось изначально.

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«В итоге это оказалось давление на нынешнюю обстановку дел. Есть реальная перспектива того, что в конечном счете Украине не удастся победить Россию», — сказала она.

Оллонгрен признала, что из-за нехватки боеприпасов украинская армия сейчас находится в тяжелом положении.

«Российским войскам удалось перегрузить противовоздушную оборону Украины, ее потребуется усилить», — добавила глава ведомства.

Ранее замглавы Пентагона Билл Лаплант признался в провале поставленного США на Украину ракет класса «воздух-земля». Он отмечал, что они не смогли справиться с российской РЭБ.