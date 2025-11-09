Бойцы ХАМАС не станут покидать туннели в Рафахе

В ХАМАС заявили, что его бойцы не собираются сдаваться или покидать туннели в Рафахе. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель палестинского движения в Алжире Юсеф Хамдан.

По его словам, надежды Израиля на капитуляцию бойцов бригад «Аль-Кассам» не оправдаются.

«Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления обречена на провал», — подчеркнул Хамдан.

Он добавил, что такие чаяния правого правительства говорят о его зависимости от экстремистских элементов, желающих сорвать соглашение сторон.

Ранее стало известно, что удары Израиля по Газе меняют расстановку сил в переговорах с ХАМАС. Новый виток конфликта свидетельствует о готовности еврейского государства ужесточить позицию.