Глава Минобороны Бельгии допустил, что НАТО может вести себя как «бумажный тигр»

Североатлантический альянс действительно иногда может действовать как «бумажный тигр». Об этом на мероприятии американского аналитического центра заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщило VRT .

Глава оборонного ведомства прокомментировал сравнение, которое сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в отношении блока. Министр уточнил, что с уверенностью может подтвердить слова Трампа, потому что штаб-квартира НАТО находится в Бельгии.

Хозяин Белого дома неоднократно выступал с критикой альянса и обращал внимание на раскол блока, спровоцированным нежеланием помогать США в открытии Ормузского пролива и противостоянии с Ираном. Также Трамп пытался высмеять НАТО, называя его бумажным тигром.

Ранее он предупредил, что в будущем Европу ждет крах, если она не «приведет себя в порядок». Трамп отметил, что Евросоюзу следует разобраться со сферой энергетики и иммиграции, чтобы не исчезнуть.