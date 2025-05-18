Глава Минкультуры не прилетела на интронизацию Льва XIV из-за технических проблем

Министр культуры Ольга Любимова не смогла присутствовать на церемонии интронизации Льва XIV. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».
Любимова отменила визит по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута. Главой российской делегации на церемонию инаугурации назначили посла в Ватикане Ивана Солтановского.
Во время торжественного мероприятия Лев XIV проехал на белом автомобиле по площади Святого Петра, поприветствовав верующих. Десятки тысяч иностранцев прибыли в Ватикан, чтобы побывать на важнейшем для католиков событии.
На церемонию пригласили делегации из 156 стран и международных организаций. Интронизационную мессу посетят в том числе главы порядка 30 государств.
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