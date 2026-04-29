Глава Министерства войны США сделал заявление об Украине

Шеф Пентагона Хегсет указал на стремление Трампа к мирной сделке по Украине

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему считает необходимым мирное соглашение по украинскому кризису. С таким заявлением выступил министр войны США Пит Хегсет, чиновника процитировало РИА «Новости» .

Хегсет упомянул вопрос Украины на слушаниях в палате представителей. По словам главы Пентагона, Трамп убежден в необходимости скорейшего дипломатического урегулирования.

Администрация Трампа, добавил министр, считает приоритетом достижение конкретной сделки, которая положит конец украинскому кризису.

«В конечном счете президент верит, что должна быть мирная сделка», — акцентировал чиновник.

В своем выступлении Хегсет также резко раскритиковал политику предыдущего президента Джо Байдена. Шеф Пентагона указал на то, что прошлая американская администрация бесконтрольно направляла Киеву миллиарды долларов.

Пит Хегсет, ветеран Нацгвардии США и бывший ведущий Fox News, возглавил Пентагон после победы Дональда Трампа на выборах. Сам Трамп еще до избрания уверял, что может поспособствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.

В конце апреля американский лидер отметил, что продолжает контактировать по данному вопросу с президентом России Владимиром Путиным.