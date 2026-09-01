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    Силуанов назвал новые точки роста экономики России на встрече министров финансов G20 в США

    Силуанов: новыми точками роста экономики РФ стали автоматизация и внедрение ИИ

    Фото: РИА «Новости»

    Новыми точками роста экономики России стали автоматизация и внедрение ИИ, а также ряд других факторов. Об этом на полях встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова передала пресс-служба Минфина.

    «Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции», — отметил министр финансов.

    Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20. Встречи проходят 31 августа и 1 сентября в Эшвилле в США.

    Глава Минфина подчеркнул, что прежние источники развития мировой экономики постепенно исчерпываются, поэтому возникает необходимость искать новые.

    На ПМЭФ-2026 в июне Силуанов заявил, что Россия сейчас живет без внешних источников инвестиций и рассчитывает только на себя. Министр отметил, что в последние годы отмечается достаточно устойчивый рост экономики.