Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен встретиться с Лавровым

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что намерен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в сентябре в Нью-Йорке. Его процитировало РИА «Новости» .

«Когда это необходимо, мы можем встретиться, мы можем поговорить друг с другом по телефону. Думаю, если не раньше, в сентябре мы встретимся здесь, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Сийярто.

Он отметил, что всегда лично видится с Лавровым каждый год.

Ранее Сийярто назвал отношения России и Венгрии выгодными. Он отметил, что они честные и строятся на взаимоуважении. Без российских энергоресурсов у страны не удалось бы поддерживать низкие по сравнению с остальными европейскими странами расходы на коммунальные услуги для народа.

Также Сийярто заявил, что давно знаком с Лавровым, коллеги находятся в хороших отношениях.