Глава МИД Украины Сибига поставил ультиматум Европе

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с ультиматумом в адрес Европы. Он настаивает на вступление страны в ЕС, сообщило издание «Страна.ua».

Так он отреагировал на информацию о предложенных Германией и Францией символических бонусах вместо ускоренного членства.

«Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция», — сказал Сибига.

На прошлой неделе Politico написала, что Германия, Нидерланды и Италия не планируют в ближайшее время обсуждать вопрос принятия Киева в объединение.

Ранее Сибига заявил, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины. При этом размещение американских войск на территории Украины не предполагается.