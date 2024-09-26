Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность казахстанскому коллеге Мурату Нуртлеу за поддержку суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в социальной сети Х .

«Встретился с вице-премьером — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, чтобы поблагодарить Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Сибига.

Темой встречи, по его словам, стала текущая боевая обстановка в зоне проведения специальной военной операции. Дипломат также подчеркнул важность развития двустороннего диалога и укрепления связей со странами Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем ранее заявил, что Россия непобедима на поле боя, поэтому конфликт необходимо прекратить. Он пояснил, что дальнейшая эскалация негативно скажется на всем мире.

По его словам, власти Украины упустили возможность мирного урегулирования в Стамбуле, но шансы на дипломатический выход из ситуации еще есть. Поэтому необходимо внимательно изучить мирный план Китая и Бразилии.